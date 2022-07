ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಕೃಷಿ ಪಾರ್ಕ್ ಘೋಷಣೆ?

Agriculture

ನವದೆಹಲಿ,ಜು.14: ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ I2U2 ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

I2U2 ಎಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್‌, ದುಬೈ, ಅಮೆರಿಕಾ ನಾಯಕರ ಒಕ್ಕೂಟ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಯುಎಇ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"I2U2" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರತ, ಇಸ್ರೇಲ್, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಎಂದು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. I2U2 ನೀರು, ಶಕ್ತಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಆರು ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ I2U2 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಭೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

