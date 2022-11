ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಸುಂದರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

Travel

oi-Minuddin Nadaf

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸವು 177 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಇದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು 1877ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ರೈಲ್ವೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4,189 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸುವ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಇದು..

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳೆಂದು ಕೂಡಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಳೆಯ ಐತಿಸಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸುಂದರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಜನರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

English summary

Indian railways boasts of rich history and heritage, which can be traced back to the British era. Interestingly, a few railway stations that were built more than a century ago are still in operation and are part of rich railway heritage.