Gyanvapi mosque; ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ

ಲಕ್ನೋ, ಸೆ.22: ವಾರಾಣಸಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಗರದ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೋರಿ ಐವರು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಗುರುವಾರ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಾರಣಾಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯವನ್ನಾಗಿ "ಪರಿವರ್ತಿಸಲು" ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ "ವಿವಾದಿತ" ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು 1991 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿತ್ತು.

