ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಪತನ, 4 ಸಾವು

India

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ, ಜೂ.28: ಮುಂಬೈ ಹೈನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ONGC) ಸಾಗರ್ ಕಿರಣ್ ರಿಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಪವನ್ ಹನ್ಸ್ ಸಿಕೋರ್ಸ್ಕಿ ಎಸ್‌-76 ಆಗಿತ್ತು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ: ಓರ್ವ ಸಾವು, 12 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಡದಿಂದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಚಾಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಫ್ಲೋಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.

ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಂಬೈ ಕರಾವಳಿಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 111 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಿಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಿಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಲಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಾಪರ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಿಗ್ ಸಾಗರ್ ಕಿರಣ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ದೋಣಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೋಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಪಲ್ಲೋಂಜಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ನಿಧನ

ಐವರನ್ನು ಕಡಲಾಚೆಯ ಸರಬರಾಜು ನೌಕೆ ಮಾಲ್ವಿಯಾ-16 ರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಎಂಆರ್‌ಸಿಸಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಡಗನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗು ಮುಂಬೈನಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ವಿಮಾನವು ಬದುಕುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು.

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ (ಐಎಸ್‌ಎನ್‌) ಅನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಮಾರಿಟೈಮ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎಂಆರ್‌ಸಿಸಿ) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಒಎನ್‌ಜಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನದ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಿಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರತಳದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Four people have been killed when a helicopter carrying seven passengers and two pilots crashed into the Arabian Sea today at the Sagar Kiran rig at the Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) in Mumbai.