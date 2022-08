Features

ನೀವು ಒಂದು ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವಿಮೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆರ್‌ಸಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವುಗಳ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎಫ್‌ಸಿಯನ್ನೂ ಕಡ್ಡಾಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಎಫ್‌ಸಿ? ಇದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಕ್ಷಮತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಾಹನ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯ.

ಜನಸೇವಕ ತಿಳಿದಿರಿ; ವೃದ್ಧರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 80 ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ

ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (ಎಫ್‌ಸಿ) ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಸಿ. ಆರ್‌ಟಿಒನವರು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ನೊಂದಣಿಯು ಸಿಂಧುವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ವಾಹನದ ಎಫ್‌ಸಿ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು. ಎಫ್‌ಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ನೊಂದಣಿ ಮಾನ್ಯವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಳೆಯ ವಾಹನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಎಫ್‌ಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

