ವಿದೇಶಿಯರ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಗೂಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಮ್ಮಿ(ರಕ್ಷಿತ ಶವ)ಗಳ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಏಲಿಯನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲುಬೆಕ್ ಅವರು ಏಲಿಯನ್‌ನಂತಿರುವ ಮಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. "ಅದರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ರಚನೆಯು ಮಾನವನ ದೇಹವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮುಖವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ "ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅನಾಮಧೇಯ ಮೂಲವೊಂದು ಈ ಮಮ್ಮಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಆಂಟಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ (AFWA) ವೈರಲ್ ಹಕ್ಕು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇವುಗಳು 1922 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಟುಟಾಂಖಾಮುನ್ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಟರ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಎರಡು ರಕ್ಷಿತ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಟುಟಾಂಖಾಮನ್ ಎರಡು ಭ್ರೂಣಗಳ ತಂದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಫರೋ ಟುಟಾಂಖಾಮುನ್ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

1922 ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಟರ್ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ, ಟುಟಾಂಖಾಮುನ್ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ಫೇರೋ ಸುಮಾರು 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಕಾರ್ಟರ್ ಈ ಟಾಂಖಾಮನ್ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇವು ಎರಡು ರಕ್ಷಿತ ಮಾನವ ಭ್ರೂಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 6, 2008 ರಂದು ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೈರೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಎರಡೂ ಮಮ್ಮಿಗಳ ಶವಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಮ್ಮಿಗಳು ಐದು ಮತ್ತು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಟುಟಾನ್‌ಖಾಮನ್‌ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2007 ಮತ್ತು 2009 ರ ನಡುವೆ, ಎರಡೂ ಮಮ್ಮಿಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಟುಟಾಂಖಾಮನ್ ಎರಡು ಭ್ರೂಣಗಳ ತಂದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕೈರೋದ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಈಜಿಪ್ಟಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಲಿಮಾ ಇಕ್ರಮ್, "ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್" ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಸುತ್ತಿ, ಕೊಕೊನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಡಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲುಬೆಕ್ ಅವರು ಈ ಸಂದೇಶ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ಶವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ "ಸ್ನೋಪ್ಸ್" ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.

