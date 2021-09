ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ ISIS ಪ್ರಾಂತ್ಯ!

India

oi-Mahesh Malnad

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ NIS ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಗೆ ತನ್ನದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯ(Daishwilayahs) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ದೈಶ್ವಿಲಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎನ್ಐಎ ಇದು ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಸಂಚು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಕೆಲ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಹು ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಮರೆ ಮಾಚಿ ಮೋಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಚು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡಲೂರಿನ ಖಾಜಾ ಮೊಯ್ದೀನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ತನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವನಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಎನ್ಐಎ ದಾಳಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಡೇರೆಗಳು, ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಬಾಣಗಳು, ಬೂಟುಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು, ಮಲಗುವ ಚೀಲಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಏಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಐಇಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಅವರು ರತ್ನಗಿರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೋಲಾರ, ಕೊಡಗು (ಕರ್ನಾಟಕ), ಬುರ್ದ್ವಾನ್, ಸಿಲಿಗುರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The National Investigation Agency which is probing several cases relating to the Islamic State. In its latest chargesheet the NIA has spoken about the ISIS trying to set up modules inside the forests in South India.