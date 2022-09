ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾರತ, ಕಾರಣವೇನು?

Features

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 16: 2021ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಚ್‌ಡಿಐ) ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆ ತಂದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವು 191 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 130 ರಿಂದ ಭಾರತ 132ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದರ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಮೌಲ್ಯವು 2021 ರಲ್ಲಿ 0.633 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಸರಾಸರಿ 0.732 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಅಂಕಗಳು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಳತೆ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಆಗಿದೆ.

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಶೇ.2.5ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ: ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ

ಇದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವರ್ಷಗಳು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ತಲಾ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The latest Human Development Index (HDI) for 2021 was a disappointment for India, with the country's position falling two ranks from 130 out of 191 countries to India 132.