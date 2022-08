ಯುಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ವೈನ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾಲಕ: ಕುಡಿದು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದ ಸ್ನೇಹಿತ

Thiruvananthapuram

ತಿರುವನಂತಪುರ, ಆಗಸ್ಟ್ 7: ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮನೆ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ರೆಸಿಪಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಾಲಕ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ.

ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈನ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕ ತಯಾರಿಸಿದ ವೈನ್ ಕುಡಿದಿರುವ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 12 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ವೈನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಸ್ತು, ವಾಕರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The boy admitted that he had made the wine using grapes bought by his parents. He said that he did not use spirit or any other alcohol as an ingredient. And he serving it to a friend who consequently felt uneasiness and nausea after drinking it.