ಪ. ಬಂಗಾಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ನಿಂದನೆ: ದೀದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್

Kolkata

oi-Sunitha B

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಲಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಉಪಕುಲಪತಿಯನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಿಎಂ ಖರ್ಚಿ ಏರಿದ್ದೇ ಏರಿದ್ದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಬಿರ್ಭೂಮ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಲಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಉಪಕುಲಪತಿಯನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

'ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು' ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಮತಾ ಕರೆ

ಉಪಕುಲಪತಿಯನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಮೊಂಡಲ್ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಗದೀಪ್ ಧಂಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ಘಟನೆಯ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂತಹ ಅವಮಾನಕರ ಘಟನೆಗಳು ಅನುಕರಣೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Chief Secretary has been called upon to send full update by 1 PM tomorrow on worrisome scenario reflected in video in viral circulation.

Such state of affairs where law violator rogue elements have their way with no fear of law is certainly fearful scenario for law abiders. pic.twitter.com/T0xQGTh6x3