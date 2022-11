ಚಪ್ಪಲಿ ಕದ್ದ ಹಾವು: ಚಪ್ಪಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಡಿದು ಸರಸರನೇ ಹೋದ ಹಾವು

India

oi-Sunitha B

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯವೇ. ಅದು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿರಲಿ ಜನ ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಹಾರಿ ಹೋದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಾವೊಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರಸರನೇ ಬಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಳ್ಳ ಹಾವು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸರಸರನೇ ಹೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪಲಿ ಕದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹಾವು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ರೈತನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕ ಹಾವು; ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ..

ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ (IFS) ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ "ಈ ಹಾವು ಆ ಚಪ್ಪಲ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd