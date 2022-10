India

oi-Punith BU

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 5: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೇಶದ ದೂರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ್ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು 'ಗ್ರೀನ್ ಏಮ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಏಮ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರಾಜ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಈಗ ಜೀವನ ರಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಬಲ್ಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Inaugurating the All India Institute of Medical Sciences at Bilaspur in Himachal Pradesh on Wednesday, Prime Minister Narendra Modi said the hospital would be called a green hospital.