ಕೋವಿಡ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಡವರು; ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ; ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಮೂರು ಸಲಹೆ

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಅ. 11: ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಜರ್ಝರಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಆಘಾತದಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೌದು.

ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮಾತ್ರ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಸಿರಿವಂತರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಬಡವರ ಅಳಿದುಳಿದ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದು ಭಾರತದ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 7 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5.6 ಕೋಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಡವರಾದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಬಡತನದ ಮಟ್ಟ ಶೇ. 8.4 ಇದ್ದರೆ, ಇದು 2020ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.3ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇನ್ನು, 2020ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಡತನದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

"ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಂಚಿತ ಸಮೃದ್ಧಿ 2022: ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ" (Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting the Course) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

In its latest report the World Bank flagged concerns over how the lack of official data on poverty from India affects the world in drawing up global poverty estimates.