Business

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28: ನೀವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. LPG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ LPG ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಐಒಸಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸಾಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IOCL) ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

English summary

If you also book gas cylinder every month, then definitely read this news. Booking a gas cylinder has become very easy now. Only one missed call has to be given for LPG connection. After this you will easily get the connection of LPG.