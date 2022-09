ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಸುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದಂಡ: ಮುಂದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್?

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಿಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಆದರೆ ಜನರು ಜೀವರಕ್ಷಕವಲ್ಲದ ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ದವೇ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಂತೆ ನಗರದ ಗಲ್ಲಿ-ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಸ್ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸಿಗ್ನಲ್, ಜಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ನಿತರ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವಂತೆಯೂ ಹೇಳುವ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಧ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌‌ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿರೋಧ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಲಾ ಅಂಡ್ ಅರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Helmets have been made mandatory for two-wheeler riders and pillion rider as well. Wearing a helmet is not to avoid traffic police fines. To save a precious life. But people are wearing half helmets which are not life saving. For this, the traffic police have first taken action against the police themselves, Know More,