ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಐಟಿಬಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.8: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್‌ಫಾರ್‌ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ (ಐಐಐಟಿ-ಬಿ) 'ಡೇಟಾ ಲೇಕ್' (ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಘಟಕ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಸಲಾಗಿದೆ. ಐಐಐಟಿಬಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ದೇಬಬ್ರತ ದಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಲೇಕ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (CTRI-DG) ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇವೆರಡೂ ಹಳೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ದತ್ತಾಂಶ ಸರೋವರವು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ದೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, CTRI-DG ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಸುವ ಹಳೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಐಐಐಟಿಬಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಮನಾಥನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಗರಿಕರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್‌ಫಾರ್‌ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (MOSIP), ಇದು ಆಧಾರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

English summary

A grant of Rs 5 crore has been given by the Karnataka State Planning Department to the International Institute of Information Technology (IIIT-B), Bangalore for setting up a data lake (data storage system or unit).