ಅಮ್ಮನ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದ ಬಾಲ್ಯಸ್ನೇಹಿತ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಯಾರು?

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 20: ಅಪ್ಪಟ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ವರ್ಣಗಳ ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಅದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಮೋದಿ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್‌ರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹೆಸರು ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಶತಾಯುಷಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜೂನ್ 18ರಂದು ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಬಾಸ್‌ನ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ವಡನಗರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗಂತ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಬರೆದದ್ದೇನು?

"ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಸಮೀಪದ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಾಗ ಅವರ ಮಗ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ರನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈದ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ಅಬ್ಬಾಸ್?

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಂದೆ ದಾಮೋದರದಾಸ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿಯಾನ್‌ಭಾಯ್ ರಾಮಸದಾ ಎಂಬುವರ ಮಗ ಅಬ್ಬಾಸ್. ಮಿಯಾನ್‌ಭಾಯ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ದಾಮೋದರದಾಸ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪಂಕಜ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದರು. ಪಂಕಜ್ ಮೋದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ, ಅಬ್ಬಾಸ್‌ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು.

This is #Abbas Bhai, whom PM @narendramodi mentioned in his blog today. Abbasbhai has retired from Gujarat govt s food and civil supplies department and lives in #Sidney #Australia with his family. PM Modi recalled him in his blog that he wrote on his mother's 100th birthday. pic.twitter.com/ur60eiphkw