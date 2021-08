ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹೇಗೆ? ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

Features

oi-Mahesh Malnad

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಟಿಐ (ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು) ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ತೆಳುವಾದ ಹಾದಿಯಾದ ಮೂತ್ರನಾಳವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪುರುಷರು ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಯುಟಿಐ ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐಗೆ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು: ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಟಿಡಿಗಳು (ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಟಿಐಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಯುಟಿಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಯುಪಿಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆ, ಮನೆ-ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಳಬರುವ ಮೂತ್ರದ ತೂರುನಾಳ (ಕ್ಯಾಥೇಟರ್‌ಗಳು) ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಯುಟಿಐ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೂತ್ರನಾಳ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕುಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಸೋಂಕುಗಳೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

English summary

What is Urinary tract infections in Men?. Usually UTI (Urinary tract infections) are more common in women than men. What are the Symptoms and how to diagnose write up by Dr Sudarshan. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ-Urinary tract infections