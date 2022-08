ನಿದ್ದೆ ಬರಿಸುವ ಮೂರು ಸಖತ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

Features

ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಾದೆ ಮಾತು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿದ್ದೆ ಬಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಗಾದೆ ಮಾತಿರಬಹುದೇನೋ.!

ವಯಸ್ಸಾದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಜನರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಒದ್ದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿದರೂ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತೊಲ್ಲದು. ಹೀಗೆ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉರುಳಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದೋ, ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕೂತು ಬಿಡುವುದಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆದೀತು.

ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗಿದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೇ ಏಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರದ್ದು ಇಡೀ ದಿನ ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ದೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರಲು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಕೆಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ.

