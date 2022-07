ಮಳೆ ಅವಾಂತರ- ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ದೋಣಿ ಆಸರೆ, ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಾಲ್ ಆಸರೆ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಹಾಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಉಕ್ಕೇರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಕೋನಸೀಮಾ, ಎಳೂರು, ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ.

ಮೂರು ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ; ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ

ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಹಲವು ಜನರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಊರುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ನದಿ ತೊರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾಹ ಉದ್ಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಲವೆಡೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.

English summary

Heavy rain from past few days across Andhra has created flood situation in many parts. Karnataka too is seeing heavy rains. Many incidents of human concern are being reported.