ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರದ ಚಿತ್ತ; ವಿಪಿಎನ್ ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

oi-Vijayasarathi SN

ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಪಿಎನ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲು ಇರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಪಿಎನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಲು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವ ಒಂದೇ ಗೌಪ್ಯ ದಾರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತಿದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ವಿಪಿಎನ್) ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನೇನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅದೆಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು 60 ದಿನದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಪಿಎನ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. 2022, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಪಿಎನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್‌ಗಳು ಈ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀತಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ತಂಡ (ಸೆರ್ಟ್-ಇನ್ CERT-In) ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. "ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸೆರ್ಟ್-ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

The government of India has asked the Virtual Private Network (VPN) or cloud services providers in the country to collect and store “extensive and accurate” data of their customers for five years