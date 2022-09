ಅಜ್ಜಂದಿರ ದಿನ: ಅಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ; ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

"ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದವರಲ್ಲ, ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಯ್ಯೋದೇ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹೂವಂತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಯ್ಯೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಿಂಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ?" ಅಂತ ಹಲವು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು.

ಇದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಥ ಇದ್ದವರು ಅಜ್ಜನ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜನ ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯದ್ದೂ ಅದೇ.

World EV Day 2022: ಇವೇ ನೋಡಿ ಅಗ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು; ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಅಪ್ಪ ದಿನ, ಅಮ್ಮ ದಿನ, ಪೋಷಕರ ದಿನ, ಸಹೋದರರ ದಿನ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರ ದಿನ ಇರಬಾರದಾ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಟ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸೆಲಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದಂದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸೆ. 11ರಂದು ಈ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜಪಾನ್, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಂದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Grandparents's role in development of a child is utmost important. Grandparent's day is first celebrated in US in 1978. Many nations celebrate this day on different dates.