ಆಲಿಯಾ ಭಟ್- ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮುಂಬೈ, ನವದೆಹಲಿ 23: ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಬಂಗಾಳಿ, ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಲಿಯಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 'ರಾಹಾ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಗಳ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೂ (ರಾಹಾ ಅರ್ಥ) ಆಲಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಲಿಯಾ ತನ್ನ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್‌ನ ಮಗಳಿಗೆ ರಣಬೀರ್‌ನ ತಾಯಿ ನೀತು ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಾಹಾ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಹಾ' ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

'ರಾಹಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಆನಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಹಾ ಒಂದು ಕುಲ, ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುಲಭ, ಪರಿಹಾರ, ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಂತಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಂತೋಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವೂ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳು ರಾಹಾಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ತಾಯಿತನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ! ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಹಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Alia Bhatt took to her Instagram to reveal the name of her baby daughter. Check out what it means.