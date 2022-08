ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದ 200 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಜಿವಂತ; ಯಾಕೆ ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮಾನವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಏಕಾಏಕಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವರದಿಯು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯ ಕಠೋರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ರೋಗಕಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೌದು ಯುಎಸ್‌ನ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು 58 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಸೋಂಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕಾದ ಹವಾಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾಮಿಲೊ ಮೊರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಅವರ ತವರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ.

ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಮೊರಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್‌ಗುನ್ಯಾ ವೈರಸ್‌ನ್ನು ಅವಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಈ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕೀಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ನೋಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನೋವಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೋರಾ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

