ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 03: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನ ಸುಧಾರಿತ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು, ವಿಸ್ತೃತ 10 ವರ್ಷಗಳ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಯೋಜನೆ, ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಸಿರು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಹು-ಪ್ರವೇಶ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ನೀವು ಯುಎಇಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಮುಂಗಡ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಸೋಮವಾರದಿಂದ (ಇಂದು) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೊಸ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತರಿತ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರೀನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಎಇಯ ಹೊಸ ವಲಸೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ...

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?



* 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಸಿರು ವೀಸಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿದೇಶಿಗರು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪರವಾನಗಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

* ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ವೀಸಾ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು.

* ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ 100% ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

* ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಹು-ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಯುಎಇಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸತತ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

* ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ವೀಸಾ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

UAE new visa rules 2022: what do the changes mean for jobs, families and tourism? Know here.