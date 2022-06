ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ; ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಬೈಡನ್ ಸರಕಾರ

Washington

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜೂನ್ 28: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಬೈಡನ್ ಸರಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ ಸರಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನೂ ಹೊರಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಅದರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ (ಅಮೆರಿಕ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ), ತಾನು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಬೈಡನ್ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ತರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲಸಿರುವವರ ಜೊತೆ ಇತರರೂ ಭಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

