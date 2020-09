ಸ್ನೊಡೆನ್ ಕೇಸ್: ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯುವುದು ಅಪರಾಧ- ಕೋರ್ಟ್

Washington

oi-Aniket

ಭದ್ರತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯುವುದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ. NSA ನಾಗರಿಕರ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ NSA ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ನೋಡೆನ್ ಸತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸ್ನೋಡೆನ್ ಹಗರಣ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ತೀರ್ಪು ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಭದ್ರತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ NSA ಕ್ರಮ ಕಾನೂನುಬಾಹೀರ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ಸ್ನೋಡೆನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದಿನ ಒಬಾಮಾ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ನೋಡೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ' ಪ್ರಜೆಗಳ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ನೋಡೆನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಯುಎಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತೂ ಸ್ನೋಡೆನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ದಕ್ಕಿತು

ಇದರಿಂದ ಸ್ನೋಡೆನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಗೌಪ್ಯತೆ ರಕ್ಷಿಸದೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಬಾಮಾ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಸ್ನೋಡೆನ್ ಅಮೆರಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹಾರಿದ್ದ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನೆಲೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ನೋಡೆನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಪುಟಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ನೋಡೆನ್‌ಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸ್ನೋಡೆನ್

ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ನೋಡೆನ್, ಭಾರತದ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಧ್ಯೇಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಆಧಾರ್‌ನಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ನೋಡೆನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ದುರಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U