ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ- ಸುನಿಲ್ ಪಾಲ್

ನವದೆಹಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 18: ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದ ನಂತರ, ರಾಜು ಅವರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (AIIMS) ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುನಿಲ್ ಪಾಲ್ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಅವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ನಿನ್ನೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಉನ್ನತ ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪದ್ಮಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಕುಶಾಲ್, "ನಾವು ಪವಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡಾ. ಪದ್ಮಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜು ಅವರು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠೋರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಕುಶಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಯನಟನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು AIIMS ನಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜು ಅವರ ಆಪ್ತರು, ಶೇಖರ್ ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಪಾಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಲಾಫ್ಟರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿನ್ನೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 17) ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರಾಜು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನಯನ್ ಸೋನಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಸಿಯು ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

English summary

Comedian Raju Srivastav's brain has stopped working and now doctors are saying nothing can be done, close friends said.