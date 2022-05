ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಪ್ರಹಾರ: ಪ್ರಮುಖರ ಪಟ್ಟಿ

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 31: ಆಡಳಿತರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕೈಗೊಂಡ ತನಿಖೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಾಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ, ಶಿವಸೇನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಸಚಿವ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಎಪಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡಿನ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ತನಿಖೆಯ ಅಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶೃತಿ ಶರ್ಮಾ ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು

English summary

The Enforcement Directorate has recently arrested several opposition leaders. Here are some of the many such cases of some investigation.