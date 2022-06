Mumbai

ಮುಂಬೈ, ಜೂ.29: ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈನ ವರ್ಸೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ರವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವರಾ ಅವರ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂದನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈಸ್ ದೇಶ್ ಕೆ ನೌಜವಾನ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಸ್ವರಾ ತಕ್ಷಣವೇ ವರ್ಸೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೂಲತಃ ನಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನಟರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದು ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಪತ್ರವು ಬಾಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಯುವಿಹಾರದ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಮೂಸ್ ವಾಲಾ ಜೈಸಾ ಕರ್ ಡುಂಗಾ' ಎಂಬಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇದ್ದವು.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದನಿಯೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಖಚಿತವಾಗಿ 'ವೀರ್' ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವರಾ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ನಂತರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊದ ಜೊತೆಗೆ "ವೀರ್" ಸಾವರ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಡಿತನದ 'ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ'ಯ ಯೋಜಿತ ನಿರ್ಮಾಣ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂನ್ 28) ಉದಯಪುರದ ಟೈಲರ್‌ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಘೋರ ಅಪರಾಧ. ಒಬ್ಬರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.

