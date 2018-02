ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದ ರಕ್ತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೈ ಕಟ್

Districts

By: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

S. Ravikumar- Congress party worker hand cut by JDS supporter Lokesh in Arkunda village, Manchenahalli hobli, Gowribidanur taluk, Chikkaballapur district on Thursday night.