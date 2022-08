ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ: ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ

International

oi-Mamatha M

ಕಾಬೂಲ್, ಆಗಸ್ಟ್ 16: ಸೋಮವಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಕೆಲಸ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು.

ಹಾಗಿದ್ದರೇ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು, ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೋಡೆಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಬೂಲ್: ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಚದುರಿಸಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು

ಆಕ್ರಮಣದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದ ತಾಲಿಬಾನ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿತು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

One year of Taliban rule in Afghanistan: see what happened to women's rights in one year. know more.