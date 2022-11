ಫಿಜಿ ಮತ್ತು ಟೊಂಗಾದಲ್ಲಿ 6.8 ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ

International

ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಫಿಜಿ ಮತ್ತು ಟೊಂಗಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಹಜವಾದರೂ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ 5.3ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಭೂಕಂಪವು ಫಿಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೊಂಗಾ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 330 ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮೂಹವಾದ ಫಿಜಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನೆರೆಯ ಟೊಂಗಾ ದ್ವೀಪಗಳೂ ಭೂಕಂಪದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಆ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವೀಪಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ಭೂಕಂಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುನಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಫಿಜಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭೂಕಂಪನದ ಪರಿಣಾಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ಭೂಕಂಪ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

