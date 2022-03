ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು?

International

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 18: "ಭಾರತವು ಎಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಳಿದರೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಇದೊಂದು ಭರವಸೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿವೆ. ತನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾರಟವಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಕಚ್ಚಾತೈಲವನ್ನು ರಷ್ಯಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾತೈಲವನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಒದಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?, ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ!?

Iran is ready to meet India's energy security needs, its ambassador to India was quoted as saying as negotiations continue between the world powers and Tehran on the lifting of sanctions against the OPEC-member.