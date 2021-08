Explained: ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ!?

International

oi-Rajashekhar Myageri

ಬೀಜಿಂಗ್, ಆಗಸ್ಟ್ 2: ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಚೀನಾ ಇದೀಗ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಂದ ದಂಗಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಅಲೆಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನಿಸಿರುವ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹುಬೈ ಪ್ರದೇಶದ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಚೀನಾದ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 96 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 93,289ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 4636 ಜನರು ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವುಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಚೀನಾ ಆದೇಶ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರ ಅಲೆಗಳ ಆಟ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರು ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಉಸಿರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಇದೀಗ ಚೀನಾಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾದ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?, ಚೀನಾದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗಿವೆ?, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತೊರೆದು ಓಡಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ?, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರನ್ನೂ ಬಿಡದ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಶುರುವಾಗಿ 200 ದಿನ

