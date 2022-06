India

ಮುಂಬೈ, ಜೂ. 14: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಅಕ್ರಮ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಇದ್ದು, ಅವು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್‌ ಶಂಕ್ತಿಕಾಂತ್‌ ದಾಸ್‌ ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ವರದಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆಪ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿರಾರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅಂತಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

The RBI has identified around 600 illegal lending applications in the country which are not registered. Against this backdrop, RBI Governor Shantikant Das said last week that the Digital Lending Applications report is in the advanced stages of testing.