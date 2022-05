ಆಂಥೋನಿ ಪೂಲಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದಲಿತ ಕಾರ್ಡಿನಲ್

Hyderabad

ತೆಲಂಗಾಣ, ಮೇ 30: ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಆರ್ಚ್‌ ಬಿಷಪ್ ಆಂಥೋನಿ ಪೂಲಾ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 29ರಂದು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಚರ್ಚ್‌ ಮೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಚರ್ಚ್‌ನವರನ್ನು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪೋಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ತೆಲುಗು ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೆಲುಗು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅರಳಗಡ್ಡ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

Heartiest congratulations to Most Rev. Archbishop Filipe Neri Ferrao on being chosen as one of the 21 Cardinals by His Holiness @Pontifex . pic.twitter.com/acXVYTRTQF

ಅವರನ್ನು (ಆಂಟನಿ ಪೂಲಾ) ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚರ್ಚ್‌ನ ಬದ್ಧತೆಯ ಸೇವಕ ಎಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲದ 60 ವರ್ಷದ ಅಂಥೋನಿ ಪೂಲಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 1992 ರಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನೂಲ್ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ನವೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಆರ್ಚ್‌ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.

ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇತರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಫಿಲಿಪೆ ನೇರಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯೊ ಡಿ ರೊಸಾರಿಯೊ ಫೆರಾವೊ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ದಮನ್‌ನ ಆರ್ಚ್‌ ಬಿಷಪ್. ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಷಪ್ ಫೆರಾವೊ ಭಾನುವಾರ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪವಿತ್ರ ಪೊನ್ಟಿಫೆಕ್ಸ್‌ ರಿಂದ 21 ಕಾರ್ಡಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆರ್ಚ್‌ ಬಿಷಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಫೆರಾವೊ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಸಾವಂತ್ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 20, 1953ರಂದು ಪಣಜಿ ಸಮೀಪದ ಅಲ್ಡೋನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಫೆರಾವೊ ಅವರು 2003ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಚ್‌ಬಿಷಪ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 69 ವರ್ಷದ ಫಾದರ್ ಫೆರಾವೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಲಿಗಾವ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪುಣೆಯ ಪಾಪಲ್ ಸೆಮಿನರಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 1979ರಂದು ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2003ರಂದು ಆಗಿನ ಆರ್ಚ್‌ ಬಿಷಪ್ ರೆವ್ ಫ್ರಾ ರೌಲ್ ಗೊನ್ಕಾಲ್ವ್ಸ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಪೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ರವರು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ದಮನ್‌ನ ಆರ್ಚ್‌ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಭಾನುವಾರದಂದು ಪೋಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕ್ಯಾಮಿಲ್ ಪಾರ್ಖೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಚ್ ಪಾತ್ರದ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು 450 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋವಾದಿಂದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ (ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ) ಮೊದಲನೆಯದು. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬ ಪೋಪ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಪೋಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಡಿನಲ್‌ಗಳ ನೇಮಕವನ್ನು ದೇಶದ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಪಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಂಪು ಟೋಪಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಚರ್ಚ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಘಾನಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಈಸ್ಟ್ ಟಿಮೋರ್, ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ.

Archbishop Anthony Pula of Hyderabad, who was named one of the new cardinals of the Catholic Church, is the first Telugu and Dalit person to rise to the rank of Cardinal in the history of the Catholic Church in India.