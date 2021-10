ದಸರಾ ರಜೆ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ

Hubballi

oi-Gururaj S

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10; ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುವ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೈಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಜನರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಲವು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06582 ಮೈಸೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06535 ಮೈಸೂರು-ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06227 ಮೈಸೂರು-ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 06241 ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿ ಇರಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 96581 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮೈಸೂರು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06242 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ 16ರ ತನಕ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06589 ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೀರಜ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06549 ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿ ಇರಲಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಿಂದ 17ರ ತನಕ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 02079 ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 02080 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ 17ರ ತನಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ.ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುವ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ರೈಲು ನಂಬರ್, ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣ, ತಲುಪುವ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ, ಮೈಸೂರು ತಲುಪುವ ಸಮಯ, ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುವ ದಿನಗಳು ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

For those wanting to travel from Bengaluru to Mysuru to witness #MysuruDasara2021 , here the list of trains plying between both the cities

