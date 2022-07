ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ: ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ

Business

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜು.14: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 11 ರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 11ರವರೆಗೆ 3.45 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲೆಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, 2,413 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1.81 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.96 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 2.24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'Ancestral'

"ಈ ಹಿಂದೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿಯ ನಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇಲಾಖೆಯು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿದೆ," ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೋಂದಣಿ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಮಮತಾ ಹೇಳಿದರು.

English summary

The real estate sector in Karnataka has finally seen a recovery as the state has recorded the highest revenue between April 1 and July 11 this year.