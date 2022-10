ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಶೇ. 39ರಷ್ಟು ಸಿಇಒಗಳು

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4: ಕೆಪಿಎಂಜಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ. 39 ಪ್ರತಿಶತ ಸಿಇಒಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 46 ಶೇಕಡಾ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕೆಪಿಎಂಜಿ 2022 ಸಿಇಒ ಔಟ್‌ಲುಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಇಒಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಭಾರತ, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ಸ್ಪೇನ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ನ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಾಹನ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಕ್ತಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಿಮೆ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕಗಳಂತಹ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, 39 ಪ್ರತಿಶತ ಸಿಇಒಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 46 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಹೆಚ್ಚು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೂ ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ, ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

58 ರಷ್ಟು ಸಿಇಒಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 10ರಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅದನ್ನು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು, ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಿಕೊ ಯುರೋಪ್‌ನ ಸಿಇಒ ನಿಕೋಲಾ ಡೌನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಸಿಇಒಗಳು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. 2022ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ (9 ಪ್ರತಿಶತ), ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆಯಾಸವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ (15 ಪ್ರತಿಶತ), ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಳವಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 73 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಂದರೆ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು, ಕೆಪಿಎಂಜಿ ತನ್ನ ಸಿಇಒ ಔಟ್‌ಲುಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 500 ಸಿಇಒ ಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

According to KPMG's report, 39 percent of CEOs have already stopped hiring. It also showed that 46 percent are considering job cuts in the next 6 months.