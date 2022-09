ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಳೆ ಅನಾಹುತದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳು

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಮಹಾ ಮಳೆ ಅವಾತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಮಳೆ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೇ? ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಮೈಸೂರು ಅರಸರು , ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತವೇ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಅನಾಹತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ 'ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ' ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹಾಮಳೆಯ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತತ್ತರಿಸಿರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಇರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ 11 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವ ಯಾಕೆ ಎಂದು ನೋಡಿದರೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಲೇಔಟ್‌ಗಳು, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ , ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿರೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

