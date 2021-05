Bengaluru

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 21; ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ವರದಿಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 306625.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್‌ಡಿಯುಎಸ್ ಬೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮೇ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 9409 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚು; ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ!

'ಸರ್ಚ್ ಮೈ ಬೆಡ್' ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 4 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನಗರದ 200 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೆಡ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಡ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, 118 ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ತಂದೆಗೆ ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ ಕೊಡಿಸಲು 5 ದಿನ ಅಂಧನ ಅಲೆದಾಟ

ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಡ್‌ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ 3,846 ಬೆಡ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಬೆಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಒದಗಿಸಲು 24*7 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕೇಸ್; ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಂಧನ

English summary

New Covid case numbers come down in Bengaluru city. Demand for the bed in city come down. Some regular and oxygen beds vacant, but demand for HDUs continued.