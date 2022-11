'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ: ಹೇಳಿಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ

Features

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 30: ಗೋವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾದವ್ ಲ್ಯಾಪಿಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ ಫೈಲ್ಸ್‌' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೊಪಗಂಡಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸಭ್ಯ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಲ್ಯಾಪಿಡ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

English summary

Israeli filmmaker Nadav Lapid, whose critical remarks on 'The Kashmir Files' movie at a film festival have raised a storm, has stood by them and said "someone has to speak up". Mr Lapid, the head of the international jury at the International Film Festival of India in Goa, said at the festival's closing ceremony that the Vivek Agnihotri-directed film was "propaganda and vulgar". He said the jury was "disturbed and shocked" at the screening of the film