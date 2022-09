ಅಮೆರಿಕದ ಬಿ2 ವೀಸಾ ಯಾಕೆ, ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಬಿ1 ಮತ್ತು ಬಿ2 ವೀಸಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

Features

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಈಗ ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳೇ ನಿಮಗೆ ವೀಸಾ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯಾವ ವೀಸಾ ಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವಿವಿಧ ವೀಸಾಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವೀಸಾ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವೀಸಾ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವೀಸಾ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಬಿ2 ವೀಸಾ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಹೌದು. ಈ ವೀಸಾ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಾಗೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

