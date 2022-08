ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡೂ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾ?

Features

ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಣದ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕೆಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆ.

ವೃದ್ಧರಿಗೆಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 60 ವರ್ಷದ ದಾಟಿದ ವಿಧವೆಯರು ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಆದರೆ, ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 18 ವರ್ಷದಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

