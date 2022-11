ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್‌ ಫೋಟೊ ಹಿಡಿದು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಭಕ್ತ

Features

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 28: ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಪುನೀತ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ತೆರೆಳಿರುವ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ, ಪುನೀತ್‌ ಅವರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶದ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರ ಸುದರ್ಶನ್‌. ಕೆ ಎಂಬುವವರು ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುವಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

It has been a year since the death of famous Kannada actor Puneeth Rajkumar. However, only pain remains among his fans. Programs and ceremonies related to Puneeth Rajkumar are being held all over the state. Now a fan of Puneeth has spread his love in Sabarimala,