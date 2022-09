Features

oi-Minuddin Nadaf

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಇರಾನ್‌ನ ಕುರ್ದಿಷ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು 3ನೇ ದಿನವೂ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರನ್ನು ಕಂಡು ಈಗ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಕಾಲು ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. 22 ವರ್ಷದ ಕುರ್ದಿಷ್ ಯುವ ಮಹಿಳೆ ಮಹ್ಸಾ ಅಮಿನಿಯ ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹಲವೆಡೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಿವಾಂಡರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದು ಇರಾನ್‌ನ ಕುರ್ದಿಷ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಸುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇರಾನ್ ಮಹ್ಸಾ ಅಮಿನಿಯ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಿಜಾಬ್ ಸುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಮಹಿಳೆಯರು

English summary

Anti-Hijab protests in Iran: Women who protested the hijab in the country that ushered in the Islamic revolution Know more.