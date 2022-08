ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ರೋಗದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 7,300 ಜಾನುವಾರು ಸಾವು: ಸೋಂಕು ತಡೆಗೆ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ

Agriculture

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 21: ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 7,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳು 'ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ರೋಗ'ದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ (ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿ) ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಣ್ಣಿಗಳಂತಹ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ವರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗಂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ರೋಗ: ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್

ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಜುಲೈ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅದೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್‌ಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

