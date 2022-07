30 ನಿಮಿಷ ಒತ್ತಡ: ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ

Psychology

ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗುಂಡು ಪಾರ್ಟಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?

ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಓದುವ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಹಕಾರಿಯಂತೆ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಸೆಷನ್‌ನ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಅಮೆರಿಕದ ಆಸ್ಟಿನ್‌ನ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ಡೇವಿಡ್ ಯೇಗರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯವರೆಗಿನ 4 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಣಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Stress in teenagers can be reduced by a single 30-minute online training session aimed at encouraging a growth mindset and seeing the body’s reaction to stress as a positive.