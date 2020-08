Washington

oi-Sagar AP

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಆಗಸ್ಟ್‌ 25: ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವೊಲ್ವೆರಿನ್‌ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೌಂಟ್ ರೈನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 35 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಉದ್ದದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Wolverines Return to Mount Rainier National Park After More Than 100 Years, News Release: https://t.co/qmCkTDsFAU



Video of three wolverines at the end of a snowfield then running through a meadow into a forest. Credit: Travis Harris -kl pic.twitter.com/ALwJoAOmTG